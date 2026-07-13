Живая Кубань
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Живая Кубань

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Земля для бойцов СВО и стройка около воинской части. Что волнует жителей Новороссийска?

Земля для бойцов СВО и стройка около воинской части. Что волнует жителей Новороссийска?

Земля для бойцов СВО и стройка около воинской части. Что волнует жителей Новороссийска?Депутат Госдумы Сергей Алтухов провел прием граждан в Новороссийске.

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Комментарии
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Maxim
Губера - поменять, да и всё..
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4 н.