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Генпрокуратура: дело об организации мятежа возбуждено против Пригожина

Генпрокуратура: дело об организации мятежа возбуждено против Пригожина

Уголовное дело по статье об организации вооруженного мятежа "законно и обоснованно" возбуждено Следственным управлением ФСБ России в отношении основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, уточнила Генеральная прокуратура в своем телеграм-канале.

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