Генпрокуратура: дело об организации мятежа возбуждено против Пригожина

Уголовное дело по статье об организации вооруженного мятежа "законно и обоснованно" возбуждено Следственным управлением ФСБ России в отношении основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, уточнила Генеральная прокуратура в своем телеграм-канале.