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В Санкт-Петербурге полицейскими ликвидированы девять нелегальных игорных клубов

В Санкт-Петербурге полицейскими ликвидированы девять нелегальных игорных клубов

«Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области пресечена деятельность группы, участники которой специализировались на незаконной игорной деятельности.

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