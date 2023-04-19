В Санкт-Петербурге полицейскими ликвидированы девять нелегальных игорных клубов

«Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области пресечена деятельность группы, участники которой специализировались на незаконной игорной деятельности.
«Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области пресечена деятельность группы, участники которой специализировались на незаконной игорной деятельности.
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