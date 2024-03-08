На западе Украины мужчины с топорами напали на военкомов

Украинское издание «Страна.ua» опубликовало видео, на котором запечатлено, как вооруженные топорами украинцы набросились на сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК, украинское наименование военкоматов).
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