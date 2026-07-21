Раненный в Сватове ЛНР 10-летний мальчик подключен к аппарату ИВЛ

10-летний мальчик, пострадавший в результате атаки беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сватове Луганской народной республики, находится в тяжелом состоянии в реанимации, он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии