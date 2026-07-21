Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 762 подписчика

Раненный в Сватове ЛНР 10-летний мальчик подключен к аппарату ИВЛ

Раненный в Сватове ЛНР 10-летний мальчик подключен к аппарату ИВЛ

10-летний мальчик, пострадавший в результате атаки беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сватове Луганской народной республики, находится в тяжелом состоянии в реанимации, он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии