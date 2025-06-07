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Дмитриев: Трамп и Маск победили в борьбе с "глубинным государством"

Дмитриев: Трамп и Маск победили в борьбе с "глубинным государством"

Evan Vucci/AP/TASS Спецпосланник президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев отреагировал на публикацию газеты The Washington Post о реакции российских чиновников на конфликт между лидером США Дональдом Трампом и американским миллиардером Илоном Маском.

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