Дмитриев: Трамп и Маск победили в борьбе с "глубинным государством"

Evan Vucci/AP/TASS Спецпосланник президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев отреагировал на публикацию газеты The Washington Post о реакции российских чиновников на конфликт между лидером США Дональдом Трампом и американским миллиардером Илоном Маском.