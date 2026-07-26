Секс с роботами станет реальностью уже к 2030 году, — футурологи По прогнозам, личная жизнь всё глубже будет уходить в цифровой мир: порнуха и онлайн-знакомства постепенно уступят место VR-сексу, умным секс-игрушкам и роботизированным партнёрам.