Южный Федеральный

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Захарова оценила неожиданный “сюрприз” Зеленскому в США: “Все таки книга - лучший подарок”

Захарова оценила неожиданный “сюрприз” Зеленскому в США: “Все таки книга - лучший подарок”

Официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией прокомментировала подаренную президенту Украины Владимиру Зеленскому в США книгу под названием “Лёгкая черепно-мозговая травма”, которую издал американо-украинский медицинский фонд AUMF.

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