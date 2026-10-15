Взорван крупный склад: сотни польских БПЛА "вылетели в трубу" у Хмельницка Целями российских ударов в Хмельницкой области в ночь на 14 октября были склады с вооружением ВСУ, в том числе с беспилотниками, которые готовили для атаки на регионы РФ.
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