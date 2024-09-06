«Качает руки, учит русский язык»: как сидит в СИЗО Владивостока осужденный американец?

Осужденный гражданин США Гордон Блэк учит русский язык и занимается спортом в СИЗО № 1 Владивостока. Как себя чувствует и на что жалуется иностранец, ставший фигурантом громкого дела, корреспонденту PRIMPRESS сообщил председатель Общественной наблюдательной комиссии Приморского края Владимир Найдин.