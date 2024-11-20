В Свердловской области местных женщин призвали увеличить рождаемость, чтобы восполнить дефицит рабочей силы, вызванный оттоком трудовых мигрантов.
В Свердловской области из-за нехватки кадров призвали женщин рожать рабочих
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николай николай
Репрессировать чиновников как при Сталине , сварщики появятся с электриками
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4 час.
Ингерман Ланская
чё, помнишь - как было при сталене? ты хоть - как при брежневе то - что-то помнишь? и в горшочном возрасте у тебя мозги ещё не появились?
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2 час.
Сергей Киселев
Вот это верно..Да и квартиры надо давать бесплатно, как в Союзе....А начальник - дурень ещё тот...Что-то Свердловчане " захотели"совсем - нет здоровья?
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2 час.
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