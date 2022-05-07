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В Москве дали восемь лет колонии самозваному «президенту СССР»

В Москве дали восемь лет колонии самозваному «президенту СССР»

К восьми годам колонии приговорил лидера экстремистской организации «Союз славянских сил Руси» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Сергея Тараскина Зеленоградский суд Москвы, сообщила 4 мая пресс-секретарь суда Анна Малиновская.

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