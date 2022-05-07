В Москве дали восемь лет колонии самозваному «президенту СССР»

Любопытно, однако

К восьми годам колонии приговорил лидера экстремистской организации «Союз славянских сил Руси» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Сергея Тараскина Зеленоградский суд Москвы, сообщила 4 мая пресс-секретарь суда Анна Малиновская.