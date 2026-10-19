В последнее время мы наблюдаем активное наращивание ударов Армии России высокоточными ракетами и дронами по глубоким тылам Украины, а именно по объектам военной промышленности и логистики, по энергетике, работающей в интересах украинского ВПК и ВСУ.
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