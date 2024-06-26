Сбербанк вводит новую комиссию

С 1 июля Сбербанк вводит комиссию за пополнение карт других банков с кредитной «СберКарты» через «Сбербанк Онлайн», приложение или сайт другого банка — комиссия составит 3% от суммы операции, но не менее 390 рублей.
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