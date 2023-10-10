Спекулянты провалили попытку отбить потери Metro Bank после решения проблем с финансами

Инвесторы британского Metro Bank оценили оперативность руководства компании. Банк попал под претензии регуляторов о недостаточности резервов капитала из-за возможного дефолта клиентов по ипотечным кредитам.
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