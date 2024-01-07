Что за праздник Собор Пресвятой Богородицы 8 января, открытки и поздравления Алёна Юрьева 8 января 2024 года православные христиане по всему миру отмечают один из важнейших праздников — Собор Пресвятой Богородицы.
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