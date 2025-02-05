Деньги России снова заморозили – эксперт указал на глубинные причины помех АЭС в Турции Евгения КомароваПо решению американского банка деньги России снова заморожены – эксперт указал на глубинные причины проблем с финансированием проекта турецкой АЭС «Аккую».
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