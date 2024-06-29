Завтра выборы во Франции: расколотое общество назло Макрону голосует за националистов и коммунистов

Завтра во Франции внеочередные парламентские выборы. Которых могло бы не быть, если бы не поражение макронистской партии «Ренессанс» на недавних выборах в Европарламент и последовавший затем президентский указ о перезагрузке парламента.
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