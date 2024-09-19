Адский взрыв порвал на части гвардию Зеленского: Карта специальной военной операции на Украине на 19 сентября 2024 года Юлия СоколоваРоссийские фугасные авиабомбы большой мощности продолжают наносить удары по позициям Вооруженных сил Украины.
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