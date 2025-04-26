Защитник «Динамо» Сергеев: «В курсе, что надо делать, чтобы не допустить камбэков «Трактора». У «Динамо» было такое в 5-м матче с «Ак Барсом», но мы перестроились, сыграли по-другому»

– Что нужно сделать, чтобы не повторить ошибок предыдущих соперников «Трактора» – «Адмирала» и минского «Динамо» – с упущенными победами, когда они вели 3:0 и 4:0? – У нас это почти случилось в пятом матче с «Ак Барсом», когда мы вели 4:1 перед третьим периодом, но в итоге Казань сократила до 4:3 и едва не сравняла в конце, попав в перекладину.