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Эксперт Юшков заявил, что необходимо улучшить сетевую инфраструктуру в регионах

Эксперт Юшков заявил, что необходимо улучшить сетевую инфраструктуру в регионах

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности и эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков поделился своим мнением с изданием «Ридус» относительно недавних масштабных аварий в электроснабжении на юге России и в республике Бурятия.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
Он прав, многие  сети изношены  до предела.
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