Эксперт Юшков заявил, что необходимо улучшить сетевую инфраструктуру в регионах

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности и эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков поделился своим мнением с изданием «Ридус» относительно недавних масштабных аварий в электроснабжении на юге России и в республике Бурятия.