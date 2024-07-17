Эксперт Юшков заявил, что необходимо улучшить сетевую инфраструктуру в регионах

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности и эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков поделился своим мнением с изданием «Ридус» относительно недавних масштабных аварий в электроснабжении на юге России и в республике Бурятия.
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