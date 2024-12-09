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Список российских режиссёров, вкладывающих в свои «киношедевры» откровенную пошлятину и грязь, набирается значительный. Но одно дело похабная картинка, а совсем другое – деструктивные смыслы

Список российских режиссёров, вкладывающих в свои «киношедевры» откровенную пошлятину и грязь, набирается значительный. Но одно дело похабная картинка, а совсем другое – деструктивные смыслы

Расскажем сегодня о «творчестве» одного из таких режиссёров – этнического армянина Сарика Андреасяна.

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