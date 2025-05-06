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ЕС может ввести новые пошлины на товары из США на €100 млрд, если переговоры провалятся

ЕС может ввести новые пошлины на товары из США на €100 млрд, если переговоры провалятся

Евросоюз намерен ввести дополнительные пошлины на американские товары на сумму около €100 млрд в случае, если ныне проводящиеся торговые переговоры не дадут удовлетворительного для блока результата, Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

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Комментарии
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Игорь Васиков
Эта евромоська может только гавкать повиливая хвостиком на своего слона!
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