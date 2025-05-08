Влад Филат: «Фермеры просят о помощи. Правительство — слепое, глухое и немое»

Бывший премьер-министр Влад Филат прокомментировал ситуацию в аграрном секторе, отметив, что власти игнорируют требование фермеров объявить чрезвычайное положение {{812507}}«Ассоциация "Сила фермеров" требует объявить чрезвычайное положение в сельском хозяйстве после разрушительных заморозков в начале этого года.
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