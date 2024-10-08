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Царьград

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ВСУ могут повторить "контрнаступ" 2023-го: Группировка уже собрана. Где ждать удара?

ВСУ могут повторить "контрнаступ" 2023-го: Группировка уже собрана. Где ждать удара?

ВСУ могут повторить "контрнаступ" 2023-го. Группировка уже собрана. Где ждать удара, объяснил Алексей Живов.

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