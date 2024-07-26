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Олег Романцев: «Полностью поддерживаю Мостового — сам не люблю компьютерных аналитиков!»

Бывший главный тренер сборной России и «Спартака» Олег Романцев в интервью «СЭ» поддержал мнение экс-полузащитника национальной команды и красно-белых Александра Мостового об аналитиках, не игравших в футбол на профессиональном уровне.

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