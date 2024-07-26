Бывший главный тренер сборной России и «Спартака» Олег Романцев в интервью «СЭ» поддержал мнение экс-полузащитника национальной команды и красно-белых Александра Мостового об аналитиках, не игравших в футбол на профессиональном уровне.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)