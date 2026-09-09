Британский ЗРК RapidRanger на Украине

Украина усиливает свою ПВО зенитными ракетными комплексами RapidRanger. Боевые машины на основе броневика VAMTAC вооружены ракетами LMM и должны бороться с ударными БПЛА.
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