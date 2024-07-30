Хоакин Феникс рассказал, что Леди Гага выплюнула свой кофе, когда услышала, как он поёт

Хоакин Феникс дал интервью изданию Empire и рассказал, как Леди Гага впечатлилась его пением. «Я помню, как она выплюнула кофе… Это было так приятно, волнительно и заставило меня чувствовать себя уверенно», — поделился Феникс.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии