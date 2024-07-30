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Хоакин Феникс рассказал, что Леди Гага выплюнула свой кофе, когда услышала, как он поёт

Хоакин Феникс рассказал, что Леди Гага выплюнула свой кофе, когда услышала, как он поёт

Хоакин Феникс дал интервью изданию Empire и рассказал, как Леди Гага впечатлилась его пением. «Я помню, как она выплюнула кофе… Это было так приятно, волнительно и заставило меня чувствовать себя уверенно», — поделился Феникс.

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