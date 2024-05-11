Си Цзиньпин предложил привести Евросоюз к миру на Украине

Министр иностранных дел Китая Ван И, комментируя итоги недавних визитов китайского лидера во Францию, Сербию и Венгрию, заявил, что председатель КНР Си Цзиньпин в ходе своей международной поездки предложил европейской стороне вместе воспрепятствовать эскалации украинского конфликта и создать благоприятные условия для мирного диалога.