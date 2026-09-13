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В Архангельске утром 13 сентября бензин был на пяти АЗС

В Архангельске утром 13 сентября бензин был на пяти АЗС

Утром топливо было в наличии на пяти из 11 заправок в мониторинге городской администрации.В Архангельске утром 13 сентября бензин был в наличии на пяти из 11 автозаправочных станций, информацию о которых опубликовала городская администрация.

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