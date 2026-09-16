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Пятый канал

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Секрет Полишинеля: мама Харламова отчитала болтливых комиков

Секрет Полишинеля: мама Харламова отчитала болтливых комиков

Мама Гарика Харламова публично обратилась к партнерам сына по юмористическому шоу. Она упрекнула Азамата Мусагалиева и Дениса Дорохова в том, что они разболтали семейный секрет Бульдога.

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