Конгрессвумен США Окасио-Кортес: тандем Харрис и Уолза подходит всем американцам

Вице-президент США Камала Харрис, основной претендент на выдвижение в главы государства от демократов, приняла верное решение, взяла себе в компаньоны губернатора Миннесоты Тима Уолза, считает представитель левого крыла Демократической партии, конгрессвумен Александрия Окасио-Кортес, передает Fox News.
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