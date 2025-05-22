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Царьград

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Женщина с гранатой на юге Украины: погиб трехлетний мальчик

Женщина с гранатой на юге Украины: погиб трехлетний мальчик

В Николаевском районе на юге Украины 41-летняя женщина, будучи пьяной, взорвала гранату, от чего погиб трехлетний ребенок.

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Комментарии
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ВТ
Владимир Тимошков
Каждому свину по гранате!
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13 час.
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