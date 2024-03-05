Суд возобновил следствие по делу экс-замглавы Минпросвещения Раковой

Никулинский суд Москвы возобновил судебное следствие по делу бывшего заместителя министра просвещения Марины Раковой и экс-ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук Сергея Зуева о хищении 50 миллионов рублей, сообщает корреспондент РЕН ТВ из зала суда.