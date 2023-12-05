Топ-5 домашних средств лечения пародонтоза

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Виталий Бакунович

Я к 60 годам потерял все зубы ! Здоровые вываливались из десен...Стоматолог- Доктор наук сказал : -Лечить бесполезно ! Виноваты болезнетворные бактерии , которые гнездятся в микротрещинах зубной эмали...