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Топ-5 домашних средств лечения пародонтоза

Топ-5 домашних средств лечения пародонтоза

Пародонтоз – патологический процесс, при котором происходит рассасывание тканей вокруг зубов. По этой причине зубы обнажаются, постепенно теряя свою фиксацию.

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Комментарии
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ВБ
Виталий Бакунович
Я к 60 годам потерял все зубы ! Здоровые вываливались из десен...Стоматолог- Доктор наук сказал : -Лечить бесполезно ! Виноваты болезнетворные бактерии , которые гнездятся в микротрещинах зубной эмали...
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8 час.
Марина Хорелик
Говорят, что уколы плазмолифтинга  в дёсна помогают.
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4 час.
alik3456 Джексон
Только бокс решит все проблемы. Нет зубов , нет проблем.
Ответить
3 час.

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