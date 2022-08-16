Лесной пожар в Усть-Донецком районе тушат 300 пожарных

В Усть-Донецком районе продолжается тушение крупного пожара, который разгорелся вчера, 15 августа. Как рассказали "Царьграду Ростов-на-Дону" в ГУ МЧС России по Ростовской области, изначально речь шла о 10 гектарах территории, поражённой огнём.