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В правительстве спрогнозировали среднегодовой курс доллара в 2024 году

В правительстве спрогнозировали среднегодовой курс доллара в 2024 году

Прогноз Министерства экономического развития, на который правительство будет опираться составление бюджета, предполагает, что в 2024 году средний курс доллара составит 90,1 рубля, а средняя цена на нефть марки Brent будет 85 долларов за баррель.

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