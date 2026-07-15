Закон, порядок,...
ГлавнаяНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон, порядок, государство

990 подписчиков

Американская империя на грани краха: ее губит идеология Голливуда

Американская империя на грани краха: ее губит идеология Голливуда

Американская империя разрушается, чему свидетельствует конфликт США и Ирана, пишет Jornada. Колоссальный госдолг, коррумпированность правящих элит, угасание гегемонии доллара и упадок промышленности снижают эффективность военного потенциала страны.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии