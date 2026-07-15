Американская империя на грани краха: ее губит идеология Голливуда

Американская империя разрушается, чему свидетельствует конфликт США и Ирана, пишет Jornada. Колоссальный госдолг, коррумпированность правящих элит, угасание гегемонии доллара и упадок промышленности снижают эффективность военного потенциала страны.
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