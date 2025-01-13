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На Балтике будет, как было под Курском: "Операцию планировали ещё в 1991 году"

На Балтике будет, как было под Курском: "Операцию планировали ещё в 1991 году"

Так как развалить Россию у коллективного Запада не получается, решено ее отбросить в допетровские времена.

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Комментарии
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Владимир Буевич
Насколько я знаю делопроизводство в Великом княжестве Финляндском велось на шведском языке. При нынешнем развитии противокорабельных средств для установления огневого контроля над Балтикой Аландские острова совсем не нужны. Достаточно финского и эстонского берегов. Окружить войскам Финляндии Санкт-Петербург не получится, так как с одной стороны Питер упирается в Балтику, а другой в Ладогу. Мирно с финнами СССР жил только после их разгрома в 1944-м, а до этого мы с ними три раза воевали. В общем ляпов много. Но суть статьи верна.
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4 час.
Борис Леонтьев
При чём тут Курск? Балтику, как бы ни пыжились фины, курляндцы, лифляндцы, эстляндцы и прочие шведы, если они будут и дальше выпендриваться, ждёт судьба моря Азовского, которое еще совсем недавно было международным, а ныне это внутреннее море России.
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4 час.
Valery Budarin
Пришло время вместо окна &quot;рубить&quot; сувалкский коридор в Европу... Но европейские цели с подлётным временем для наших ракет следует опубликовать как можно быстрее.
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32 мин.

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