На Балтике будет, как было под Курском: "Операцию планировали ещё в 1991 году"

Владимир Буевич

Насколько я знаю делопроизводство в Великом княжестве Финляндском велось на шведском языке. При нынешнем развитии противокорабельных средств для установления огневого контроля над Балтикой Аландские острова совсем не нужны. Достаточно финского и эстонского берегов. Окружить войскам Финляндии Санкт-Петербург не получится, так как с одной стороны Питер упирается в Балтику, а другой в Ладогу. Мирно с финнами СССР жил только после их разгрома в 1944-м, а до этого мы с ними три раза воевали. В общем ляпов много. Но суть статьи верна.