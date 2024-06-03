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В Самаре разработана схема размещения автостанции "Кировская"

В Самаре разработана схема размещения автостанции "Кировская"

В Самаре создан проект планировки территории и проект межевания для будущей автостанции "Кировская".Решение о расположении строения было принято после тщательного обсуждения и вынесено на публичные слушания.

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