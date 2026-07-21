Стыдные вопросы о комнатных растениях

Мы собрали то, о чём вы так хотели узнать, но стеснялись спросить. В этой серии статей эксперты отвечают на вопросы, которые обычно неловко задавать: кажется, что все об этом и так знают, а спрашивающий будет выглядеть глупо.
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