Школьник из Екатеринбурга победил в XXXII сезоне телевизионной викторины «Умницы и умники» Кирилл Епишенков получит возможность поступить в МГИМО без вступительных экзаменов.
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Школьник из Екатеринбурга победил в XXXII сезоне телевизионной викторины «Умницы и умники» Кирилл Епишенков получит возможность поступить в МГИМО без вступительных экзаменов.
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