Из Алтайского края в Сербию экспортировали почти 13 тонн меда

Всего с начала 2026 года производители Алтайского края поставили за рубеж более 70 тонн натурального меда Почти 13 тонн алтайского меда экспортировали в Сербию после успешного прохождения лабораторных исследований.
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