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«После войны на Донбассе ничего живого не будет» – Зеленский по скайпу клянчил на конференции в Мюнхене 

«После войны на Донбассе ничего живого не будет» – Зеленский по скайпу клянчил на конференции в Мюнхене 

Странам западного блока срочно необходимо многократно увеличить помощь Киеву. Об этом в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности по видеосвязи заявил президент Украины Владимир Зеленский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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