«После войны на Донбассе ничего живого не будет» – Зеленский по скайпу клянчил на конференции в Мюнхене 

Странам западного блока срочно необходимо многократно увеличить помощь Киеву. Об этом в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности по видеосвязи заявил президент Украины Владимир Зеленский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».