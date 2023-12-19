Более 110 человек погибли при землетрясении в Китае

В районах бедствия проводятся масштабные поисково-спасательные работы.фото: t.me/ostorozhno_novosti--> До 116 человек возросло число жертв землетрясения, которое произошло в провинциях Ганьсу и Цинхай на северо-западе Китая.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии