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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Семак провел 350-й матч во главе «Зенита», петербуржцы одержали 218 побед при нем

«Зенит» одержал победу над « Краснодаром » в гостевом матче 10-го тура Альфа-Банк РПЛ .  Эта игра стала 350-й по счету для Сергея Семака в качестве главного тренера петербургского клуба.

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