Семак провел 350-й матч во главе «Зенита», петербуржцы одержали 218 побед при нем

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«Зенит» одержал победу над « Краснодаром » в гостевом матче 10-го тура Альфа-Банк РПЛ . Эта игра стала 350-й по счету для Сергея Семака в качестве главного тренера петербургского клуба.