В рамках Всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз» сотрудники полиции Ростовской области поздравили детей с наступающим Новым годом

В рамках Всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз» сотрудники Управления по вопросам приема в гражданство Российской Федерации и выдачи паспортов отдельной категории граждан в гуманитарных целях ГУ МВД России по Ростовской области посетили центр помощи детям в Мясниковском районе.