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Экономист Покаместов посоветовал накопить до 1 млн рублей перед увольнением

Экономист Покаместов посоветовал накопить до 1 млн рублей перед увольнением

Россиянам перед уходом с работы стоит отложить от 500 тыс. до 1 млн рублей. Такой резерв поможет на время поиска нового места, сообщает «Абзац» .

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