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Пленный боевик ВСУ рассказал о бегстве "Анны Киевской" с поля боя

Создание 155-й бригады ВСУ "Анна Киевская" является пиар-ходом руководства Украины. В действительности формирование оказалось неподготовленным к боевым действиям, рассказал пленный украинский военнослужащий.

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