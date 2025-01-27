Пленный боевик ВСУ рассказал о бегстве "Анны Киевской" с поля боя

Создание 155-й бригады ВСУ "Анна Киевская" является пиар-ходом руководства Украины. В действительности формирование оказалось неподготовленным к боевым действиям, рассказал пленный украинский военнослужащий.
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