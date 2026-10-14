Инфляция выше 7%: ЦБ назвал рост экономики «сдержанным»

Банк России оценил рост экономики в третьем квартале как сдержанный.После повышения тарифов на ЖКУ в октябре годовая инфляция превысила 7%, а рост цен в устойчивой части остаётся выше, чем в первом полугодии.
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